Возвращался с похорон брата, погибшего от БПЛА: на Донбассе россияне атаковали дроном мужчину

российские оккупанты атаковали дроном гражданского жителя города Константиновка Донецкой области, когда тот возвращался с похорон брата, погибшего от российского дрона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

По словам мужчины, он услышал звук FPV-дрона со спины, сразу бросился бежать. Взрыв и крик о помощи услышали бойцы бригады "Хижак".

У мужчины обнаружили перелом ноги и осколочные ранения. Ему оказали неотложную помощь, перенесли его в укрытие и вызвали эвакуацию. Сейчас он в больнице.

Внимание, видео 18+!!!

Этот случай - еще одно доказательство: россияне сознательно бьют по гражданским, превращая прифронтовые районы в зону охоты - говорится в сообщении.

Напомним

