Возвращался с похорон брата, погибшего от БПЛА: на Донбассе россияне атаковали дроном мужчину
Киев • УНН
В Константиновке российский дрон атаковал мужчину, который возвращался с похорон брата, погибшего от российского дрона. Пострадавший получил перелом ноги и осколочные ранения, сейчас находится в больнице.
Детали
По словам мужчины, он услышал звук FPV-дрона со спины, сразу бросился бежать. Взрыв и крик о помощи услышали бойцы бригады "Хижак".
У мужчины обнаружили перелом ноги и осколочные ранения. Ему оказали неотложную помощь, перенесли его в укрытие и вызвали эвакуацию. Сейчас он в больнице.
Внимание, видео 18+!!!
Этот случай - еще одно доказательство: россияне сознательно бьют по гражданским, превращая прифронтовые районы в зону охоты
