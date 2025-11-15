У Ефіопії підтверджено спалах хвороби, спричиненої вірусом Марбурга

В Ефіопії підтвердили спалах вірусу Марбург, після виявлення зразків вірусної геморагічної лихоманки. ВООЗ повідомила, що вірус є тим самим штамом, що й під час попередніх спалахів у Східній Африці, з дев'ятьма випадками в південному регіоні.