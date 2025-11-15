У Ефіопії підтверджено спалах хвороби, спричиненої вірусом Марбурга
В Ефіопії підтвердили спалах вірусу Марбург, після виявлення зразків вірусної геморагічної лихоманки. ВООЗ повідомила, що вірус є тим самим штамом, що й під час попередніх спалахів у Східній Африці, з дев'ятьма випадками в південному регіоні.
Ефіопія підтвердила перший спалах хвороби, спричиненої вірусом Марбург. Країна швидко виявила вірус та розпочала заходи щодо його стримування. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Ефіопія підтвердила перший спалах хвороби, спричиненої вірусом Марбург, після того, як на початку цього тижня надіслала на тестування зразки з групи підозрюваних випадків вірусної геморагічної лихоманки
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що вірус є тим самим штамом, про який повідомлялося під час попередніх спалахів в інших країнах Східної Африки.
Дев'ять випадків, зокрема серед медичних працівників, було зареєстровано в південному регіоні Ефіопії поблизу Південного Судану. ВООЗ та Африканські центри з контролю та профілактики захворювань заявили, що Ефіопія швидко виявила вірус та розпочала заходи щодо його стримування.
Минулого року в Руанді стався перший спалах високовірулентної хвороби через видобуток корисних копалин, що проводився в печері, де мешкали плодожерки. Після передачі людині ця часто важка і навіть смертельна хвороба поширюється серед людей через прямий контакт з біологічними рідинами або через забруднені матеріали.
Початкові симптоми включають високу температуру, гострий головний біль та біль у м’язах, а у багатьох пацієнтів розвивається сильна кровотеча протягом тижня після початку захворювання. Немає схваленого методу лікування, хоча різні методи лікування використовувалися в умовах невідкладної співчутливої допомоги.
У результаті передбачуваного спалаху вірусу Марбург на північному заході Танзанії, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, заразилося дев’ять осіб, вісім із них померли, через кілька тижнів після того, як спалах захворювання був оголошений припиненим у сусідній Руанді.