Два вибухи сколихнули промислову зону красноярська, є постраждалий

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 2020 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 5104 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 10397 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 15236 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 42687 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 55151 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 61179 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 56194 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59016 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56130 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Картина поля бою для України погіршується на тлі просування військ рф та мирного плану Трампа – NYTPhoto7 грудня, 08:20 • 10939 перегляди
Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: нагороду отримали, зокрема гурт Kiss та СталлонеPhoto7 грудня, 09:04 • 4376 перегляди
"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА7 грудня, 09:35 • 4840 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo7 грудня, 11:25 • 11703 перегляди
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці7 грудня, 11:46 • 4024 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 45718 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 55269 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 67969 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 88774 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 76543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Донецька область
Село
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 38855 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 48309 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 49613 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 63629 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 61466 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Два вибухи сколихнули промислову зону красноярська, є постраждалий

Київ • УНН

 • 102 перегляди

На території промислової зони в красноярську сталися два вибухи, спричинивши пожежу на площі понад 800 квадратних метрів. Постраждала одна людина, горять чотири автомобілі та вибухають каністри з бензином.

Два вибухи сколихнули промислову зону красноярська, є постраждалий

У російському красноярську стались два вибухи на території промислової зони. Там знаходиться теплоцентраль і каністри з бензином, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Вогонь охопив вже понад 800 квадратів, горить бокс, всередині якого чотири автомобілі. Зафіксовані вибухи каністр з бензином.

Повідомляється, що постраждала одна людина. Про загиблих інформації немає.

Нагадаємо

Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики.

Євген Устименко

Новини Світу
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія