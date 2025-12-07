Два вибухи сколихнули промислову зону красноярська, є постраждалий

У російському красноярську стались два вибухи на території промислової зони. Там знаходиться теплоцентраль і каністри з бензином, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Вогонь охопив вже понад 800 квадратів, горить бокс, всередині якого чотири автомобілі. Зафіксовані вибухи каністр з бензином.

Повідомляється, що постраждала одна людина. Про загиблих інформації немає.

Нагадаємо

Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики.