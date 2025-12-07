Два вибухи сколихнули промислову зону красноярська, є постраждалий
Київ • УНН
На території промислової зони в красноярську сталися два вибухи, спричинивши пожежу на площі понад 800 квадратних метрів. Постраждала одна людина, горять чотири автомобілі та вибухають каністри з бензином.
У російському красноярську стались два вибухи на території промислової зони. Там знаходиться теплоцентраль і каністри з бензином, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
Вогонь охопив вже понад 800 квадратів, горить бокс, всередині якого чотири автомобілі. Зафіксовані вибухи каністр з бензином.
Повідомляється, що постраждала одна людина. Про загиблих інформації немає.
Нагадаємо
Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики.