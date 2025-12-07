$42.180.00
Два взрыва сотрясли промышленную зону красноярска, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 334 просмотра

На территории промышленной зоны в красноярске произошли два взрыва, вызвав пожар на площади более 800 квадратных метров. Пострадал один человек, горят четыре автомобиля и взрываются канистры с бензином.

Два взрыва сотрясли промышленную зону красноярска, есть пострадавший

В российском красноярске произошли два взрыва на территории промышленной зоны. Там находится теплоцентраль и канистры с бензином, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Огонь охватил уже более 800 квадратов, горит бокс, внутри которого четыре автомобиля. Зафиксированы взрывы канистр с бензином.

Сообщается, что пострадал один человек. О погибших информации нет.

Напомним

Вечером субботы, 6 декабря, часть российского белгорода, а также пригорода остались без электричества.

Евгений Устименко

