Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію

Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського Бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики. Причиною стало падіння російської авіабомби на підстанцію у місті. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що авіабомба впала з російського літака, який летів в напрямку кордону з Україною.

Перед вибухом у Бєлгороді не працювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про небезпеку безпілотників, що підтверджує падіння російського снаряда.

Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков підтвердив факт відключення електрики та заявив, що причиною є "приліт невстановленого боєприпасу".

За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Він розповів, що в частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.

Нагадаємо

У жовтні більше 20 тисяч жителів Бєлгорода та району залишилися без електропостачання після спрацювання системи ППО. Російські пабліки повідомляють про пошкодження газотурбінних установок на ТЕЦ "Луч".