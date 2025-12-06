Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію
Київ • УНН
Частина Бєлгорода та передмістя залишилися без електрики ввечері 6 грудня через падіння російської авіабомби на підстанцію. Губернатор гладков підтвердив відключення та повідомив про одного постраждалого.
Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського Бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики. Причиною стало падіння російської авіабомби на підстанцію у місті. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що авіабомба впала з російського літака, який летів в напрямку кордону з Україною.
Перед вибухом у Бєлгороді не працювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про небезпеку безпілотників, що підтверджує падіння російського снаряда.
Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков підтвердив факт відключення електрики та заявив, що причиною є "приліт невстановленого боєприпасу".
За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Він розповів, що в частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.
Нагадаємо
У жовтні більше 20 тисяч жителів Бєлгорода та району залишилися без електропостачання після спрацювання системи ППО. Російські пабліки повідомляють про пошкодження газотурбінних установок на ТЕЦ "Луч".