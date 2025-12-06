$42.180.00
6 грудня, 09:02 • 13774 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 25113 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 26362 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 36894 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 45688 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 34416 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 64803 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39762 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37342 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47816 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Теги
Автори
Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Частина Бєлгорода та передмістя залишилися без електрики ввечері 6 грудня через падіння російської авіабомби на підстанцію. Губернатор гладков підтвердив відключення та повідомив про одного постраждалого.

Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію

Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського Бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики. Причиною стало падіння російської авіабомби на підстанцію у місті. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що авіабомба впала з російського літака, який летів в напрямку кордону з Україною.

Перед вибухом у Бєлгороді не працювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про небезпеку безпілотників, що підтверджує падіння російського снаряда.

Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков підтвердив факт відключення електрики та заявив, що причиною є "приліт невстановленого боєприпасу".

За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Він розповів, що в частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.

Нагадаємо

У жовтні більше 20 тисяч жителів Бєлгорода та району залишилися без електропостачання після спрацювання системи ППО. Російські пабліки повідомляють про пошкодження газотурбінних установок на ТЕЦ "Луч".

Ольга Розгон

