Белгород частично остался без света из-за падения российской авиабомбы на подстанцию

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 09:02 • 13760 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 25082 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 26340 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 36871 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 45674 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 34410 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 64794 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39760 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37339 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47813 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
83%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда6 декабря, 10:04 • 7956 просмотра
Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США6 декабря, 10:17 • 12278 просмотра
Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ6 декабря, 11:02 • 10208 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 14251 просмотра
США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар14:14 • 4006 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 14277 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 31945 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 46736 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 64794 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 56660 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Игорь Клименко
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 26290 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 34755 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 36701 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 50723 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 49664 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЗРК Бук
Дипломатка
Шахед-136

Белгород частично остался без света из-за падения российской авиабомбы на подстанцию

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Часть Белгорода и пригорода остались без электричества вечером 6 декабря из-за падения российской авиабомбы на подстанцию. Губернатор Гладков подтвердил отключение и сообщил об одном пострадавшем.

Белгород частично остался без света из-за падения российской авиабомбы на подстанцию

Вечером в субботу, 6 декабря, часть российского Белгорода, а также пригороды остались без электричества. Причиной стало падение российской авиабомбы на подстанцию в городе. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

Сообщается, что авиабомба упала с российского самолета, летевшего в направлении границы с Украиной.

Перед взрывом в Белгороде не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений об опасности беспилотников, что подтверждает падение российского снаряда.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил факт отключения электричества и заявил, что причиной является "прилет неустановленного боеприпаса".

По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Он рассказал, что в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Напомним

В октябре более 20 тысяч жителей Белгорода и района остались без электроснабжения после срабатывания системы ПВО. Российские паблики сообщают о повреждении газотурбинных установок на ТЭЦ "Луч".

Ольга Розгон

Новости МираПроисшествия
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Украина