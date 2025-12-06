Белгород частично остался без света из-за падения российской авиабомбы на подстанцию

Вечером в субботу, 6 декабря, часть российского Белгорода, а также пригороды остались без электричества. Причиной стало падение российской авиабомбы на подстанцию в городе. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

Сообщается, что авиабомба упала с российского самолета, летевшего в направлении границы с Украиной.

Перед взрывом в Белгороде не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений об опасности беспилотников, что подтверждает падение российского снаряда.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил факт отключения электричества и заявил, что причиной является "прилет неустановленного боеприпаса".

По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Он рассказал, что в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Напомним

В октябре более 20 тысяч жителей Белгорода и района остались без электроснабжения после срабатывания системы ПВО. Российские паблики сообщают о повреждении газотурбинных установок на ТЭЦ "Луч".