Накануне встречи Трампа с Путиным Зеленский предупредил: прекращение войны должно быть честным

Президент Зеленский поблагодарил лидеров европейских стран за их заявления и поддержку Украины накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Зеленского в соцсети.

Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов. Украина ценит и полностью поддерживает заявление Президента Макрона, Председателя Совета министров Мелони, канцлера Мерца, Премьер-министра Туска, Премьер-министра Стармера, Президента Урсулы фон дер Ляйен и Президента Стубба относительно мира для Украины.