Накануне встречи Трампа с Путиным Зеленский предупредил: прекращение войны должно быть честным
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку Украины перед встречей Трампа с Путиным. Он подчеркнул, что окончание войны должно быть честным. Глава МИД Украины Сибига добавил, что уступки агрессору провоцируют дальнейшую агрессию.
Президент Зеленский поблагодарил лидеров европейских стран за их заявления и поддержку Украины накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Детали
Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов. Украина ценит и полностью поддерживает заявление Президента Макрона, Председателя Совета министров Мелони, канцлера Мерца, Премьер-министра Туска, Премьер-министра Стармера, Президента Урсулы фон дер Ляйен и Президента Стубба относительно мира для Украины.
Добавим
В соцсети Х также высказался министр иностранных дел Андрей Сибига.
Никаких вознаграждений или подарков агрессору для его умиротворения. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну.
Он подчеркнул, что каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Соответственно, Украина твердо стоит на защите своих принципов и ценностей.
Вместе с нашими американскими и европейскими партнерами мы остаемся приверженными обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве."
Напомним
УНН сообщал, что европейские лидеры обнародовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина.
Президент Франции Макрон заявил, что украинцев и европейцев нельзя исключать из переговоров.
