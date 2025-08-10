$41.460.00
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Накануне встречи Трампа с Путиным Зеленский предупредил: прекращение войны должно быть честным

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку Украины перед встречей Трампа с Путиным. Он подчеркнул, что окончание войны должно быть честным. Глава МИД Украины Сибига добавил, что уступки агрессору провоцируют дальнейшую агрессию.

Накануне встречи Трампа с Путиным Зеленский предупредил: прекращение войны должно быть честным

Президент Зеленский поблагодарил лидеров европейских стран за их заявления и поддержку Украины накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Зеленского в соцсети.

Детали

Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов. Украина ценит и полностью поддерживает заявление Президента Макрона, Председателя Совета министров Мелони, канцлера Мерца, Премьер-министра Туска, Премьер-министра Стармера, Президента Урсулы фон дер Ляйен и Президента Стубба относительно мира для Украины.

- подчеркнул президент

Добавим

В соцсети Х также высказался министр иностранных дел Андрей Сибига.

Никаких вознаграждений или подарков агрессору для его умиротворения. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну.

Он подчеркнул, что каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Соответственно, Украина твердо стоит на защите своих принципов и ценностей.

Вместе с нашими американскими и европейскими партнерами мы остаемся приверженными обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве."

- добавил Сибига

Напомним

УНН сообщал, что европейские лидеры обнародовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина.

Президент Франции Макрон заявил, что украинцев и европейцев нельзя исключать из переговоров.

политика
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина