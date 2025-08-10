США, возможно, «неправильно» интерпретировали намерения РФ по прекращению огня в Украине – WP

Скорее всего, речь идет о путанице в трактовке Вашингтоном намерений РФ. Захваченные в Украине районы Херсонщины и Запорожья Кремль, скорее всего, отдавать не собирается.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает УНН.

Детали

В Кремле приняли приглашение Путина Трампом на Аляску. Но внезапный поворот позиции администрации Белого дома не был подтвержден достаточно серьезными намерениями Москвы относительно компромиссов в ситуации войны РФ против Украины.

РФ предложила Киеву отказаться от Донбасса на востоке Украины, что включает Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но без каких-либо других уступок - пишет WP.

Издание ссылается на комментарий лица, осведомленного с переговорами, которое высказалось на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные дипломатические вопросы.

Кремль не готов вернуть территории в Херсоне и Запорожье, где российские военные завоевания обеспечили Москве ценный сухопутный мост к оккупированному Крыму - отметила эта особа.

Никаких уступок по Украине пока не предвидится.

Что говорят представители РФ по поводу перспектив саммита на Аляске

Специальный экономический посланник России Кирилл Дмитриев, ключевой посредник между Кремлем и администрацией Трампа, заявил, что решение провести саммит на Аляске имеет символическое значение для партнерства между США и Россией.

Справка

Соединенные Штаты приобрели эту территорию у России в 1867 году за 7,2 миллиона долларов, или около 2 центов за акр.

Рожденная как Русская Америка — православные корни, форты, торговля мехом — Аляска отражает эти связи и делает США арктической державой - написал Дмитриев на X.

Миллиардер Константин Малофеев, попавший под санкции администрации Обамы за финансирование прокремлевских сепаратистов в Украине и вмешательство в выборы в нескольких странах, заявил, что жители Аляски "с уважением вспоминают свое русское прошлое и православное настоящее".

Российские военные блогеры также праздновали, но сдерживали ожидания, заявив, что "встреча на Аляске имеет все шансы стать исторической, если Запад не попытается реализовать очередной план". Об этом, в частности, написал прокремлевский военный корреспондент Александр Коц.

Российские аналитики заявили, что очевидно, что Трамп якобы "первым отступил, согласившись на встречу".

При этом, маловероятно, что Кремль отказался от своих конечных целей по Украине - демилитаризации, установления пророссийского режима и нейтрального статуса вне НАТО. - пишет издание.

Напомним

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф "неправильно понял" российского диктатора Владимира Путина.

"Владимир Путин, как и раньше, хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Он предложил лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. Но не всеобъемлющее прекращение огня", - заявил источник BILD.