Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 45579 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 126725 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 98342 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 272404 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 154974 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 332570 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 304609 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106960 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149638 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
США можливо "неправильно" інтерпретували наміри рф щодо припинення вогню в Україні - WP

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Вашингтон, ймовірно, сплутав готовність росії до припинення вогню з поступками. Водночас кремль не планує віддавати окуповані території Херсонщини та Запоріжжя.

США можливо "неправильно" інтерпретували наміри рф щодо припинення вогню в Україні - WP

Скоріше за все ідеться про плутанину у трактуванні Вашингтоном намірів рф. Захоплені в Україні райони Херсонщини та Запоріжжя кремль скоріше за все віддавати не збирається.

Про це ідеться у матеріалі The Washington Post, передає УНН.

Деталі

У кремлі прийняли запрошення путіна Трампом на Аляску. Але раптовий поворот позиції адміністрації Білого дому не був підтверджений достатньо серйозними намірами москви щодо компромісів у ситуації війни рф проти України.

рф запропонувала Києву відмовитися від Донбасу на сході України, що включає Луганську та Донецьку області, в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших поступок

- пише WP.

Видання посилається на коментар особи, обізнаної з перемовинами, яка висловилася на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні питання.

кремль не готовий повернути території в Херсоні та Запоріжжі, де російські військові завоювання забезпечили москві цінний сухопутний міст до окупованого Криму

- зазначила ця особа.

Жодних поступок щодо України поки не передбачається. 

Що кажуть представники рф з приводу перспектив саміту на Алясці

Спеціальний економічний посланець росії кирило дмитрієв, ключовий посередник між кремлем та адміністрацією Трампа, заявив, що рішення провести саміт на Алясці має символічне значення для партнерства між США та росією.

Довідково

Сполучені Штати придбали цю територію у росії в 1867 році за 7,2 мільйона доларів, або близько 2 центів за акр.

Народжена як Російська Америка — православне коріння, форти, торгівля хутром — Аляска відображає ці зв'язки та робить США арктичною державою

- написав Дмитрієв на X.

Мільярдер Костянтин Малофєєв, який потрапив під санкції адміністрації Обами за фінансування прокремлівських сепаратистів в Україні та втручання у вибори в декількох країнах, заявив, що жителі Аляски "з повагою згадують своє російське минуле та православне сьогодення".

Російські військові блогери також святкували, але стримували очікування, заявивши, що "зустріч на Алясці має всі шанси стати історичною, якщо Захід не спробує реалізувати черговий план". Про це зокрема написав прокремлівський військовий кореспондент Олександр Коц.

Російські аналітики заявили, що очевидно, що Трамп начебто "першим відступив, погодившись на зустріч".

При цьому, малоймовірно, що Кремль відмовився від своїх кінцевих цілей щодо України - демілітаризації, встановлення проросійського режиму та нннейтрального статусу поза НАТО.

- пише видання.

Нагадаємо

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф "неправильно зрозумів" російського диктатора володимира путіна.

"володимир путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Він запропонував лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. Але не всеосяжне припинення вогню", - заявило джерело BILD. 

Ігор Тележніков

