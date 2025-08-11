$41.390.07
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
06:00 • 20184 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
Экспорт оружия как шаг к Победе
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Экспорт оружия как шаг к Победе05:15 • 27138 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 358506 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 234152 просмотра
Российская пропаганда активизируется с фейками об Украине накануне встречи Трампа и Путина - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.

Российская пропаганда активизируется с фейками об Украине накануне встречи Трампа и Путина - ЦПД СНБО

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды накануне встречи президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным на Аляске, пишет УНН.

Центр прогнозирует, что во второй половине августа российская пропаганда накануне и после встречи президента США Дональда Трампа с владимиром путиным на Аляске активизирует дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию переговорного процесса и участия в нем Украины

- говорится в сообщении ЦПД СНБО.

В частности, по данным ЦПД, "ожидается, что вражеские пропагандисты будут пытаться распространять манипулятивные нарративы о якобы нежелании Украины договариваться о мире, блокировании и затягивании переговоров, что якобы Европа не способна решать вопросы безопасности без участия рф, якобы Украина "окончательно потеряла суверенитет" и т.д.".

Кремль использует саммит на Аляске для раскола США и Европы - ISW11.08.25, 07:48 • 2092 просмотра

Кроме того, по сообщению, ожидается продолжение российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию процесса обмена военнопленными. "Враг продолжит запускать лживые месседжи о якобы "избирательном подходе Украины" или "отсутствии политической воли к обмену"", - указали в ЦПД.

Также прогнозируется, что активизируются попытки нагнетания информационной угрозы со стороны беларуси и информационные атаки в Молдове накануне выборов.

«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11.08.25, 04:59 • 3378 просмотров

Юлия Шрамко

