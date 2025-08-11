Российская пропаганда активизируется с фейками об Украине накануне встречи Трампа и Путина - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.
Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды накануне встречи президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным на Аляске, пишет УНН.
Центр прогнозирует, что во второй половине августа российская пропаганда накануне и после встречи президента США Дональда Трампа с владимиром путиным на Аляске активизирует дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию переговорного процесса и участия в нем Украины
В частности, по данным ЦПД, "ожидается, что вражеские пропагандисты будут пытаться распространять манипулятивные нарративы о якобы нежелании Украины договариваться о мире, блокировании и затягивании переговоров, что якобы Европа не способна решать вопросы безопасности без участия рф, якобы Украина "окончательно потеряла суверенитет" и т.д.".
Кремль использует саммит на Аляске для раскола США и Европы - ISW11.08.25, 07:48 • 2092 просмотра
Кроме того, по сообщению, ожидается продолжение российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию процесса обмена военнопленными. "Враг продолжит запускать лживые месседжи о якобы "избирательном подходе Украины" или "отсутствии политической воли к обмену"", - указали в ЦПД.
Также прогнозируется, что активизируются попытки нагнетания информационной угрозы со стороны беларуси и информационные атаки в Молдове накануне выборов.
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11.08.25, 04:59 • 3378 просмотров