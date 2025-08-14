Во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор владимир путин начнет демонстрировать американскому лидеру "исторические материалы", которые должны убедить Трампа, что Украина якобы "искусственное государство", пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Как стало известно Центру от Сил обороны, российский диктатор владимир путин готовит для встречи с Президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы". Речь идет о географических картах, которые, по замыслу путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран.

В ЦПД подчеркнули, что это якобы должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии рф на украинские территории.

Такие псевдоисторические спекуляции — типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой - отметили в ЦПД.

В Центре также отметили, что большинство современных стран или их части в прошлом входили в другие государства, в том числе и нынешняя Россия, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории рф в прошлом принадлежали другим государствам — Германии, Швеции, Финляндии и другим.

Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран - подытожили в ЦПД.

Дополнение

В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что российская пропаганда активизировала кампанию по дискредитации украинских военных, распространяя очередную серию фейков о якобы "бесчеловечной тактике" и "издевательствах над мирными жителями".

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.