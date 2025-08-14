путин готовит к встрече с Трампом "исторические материалы", согласно которым Украина якобы "искусственное государство" - ЦПД

$41.510.09
48.650.57
ukenru
11:53 • 4198 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 18525 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 63950 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 39743 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 38587 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 36931 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 36531 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 44259 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 43618 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41670 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярные новости
Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала14 августа, 03:08 • 9958 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 42148 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 45484 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 20082 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 22288 просмотра
публикации
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 940 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 63937 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 179644 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 153151 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 142242 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 22885 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 36599 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 58269 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 110976 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 126934 просмотра
Актуальное
Таймс
Фокс Ньюс
Вторая мировая война
Дія (сервис)
Пистолет

путин готовит к встрече с Трампом "исторические материалы", согласно которым Украина якобы "искусственное государство" - ЦПД

Киев • УНН

 • 214 просмотра

владимир путин планирует показать Дональду Трампу на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина - "искусственное государство". Это должно оправдать агрессию рф и ее претензии на украинские территории.

путин готовит к встрече с Трампом "исторические материалы", согласно которым Украина якобы "искусственное государство" - ЦПД

Во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор владимир путин начнет демонстрировать американскому лидеру "исторические материалы", которые должны убедить Трампа, что Украина якобы "искусственное государство", пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Как стало известно Центру от Сил обороны, российский диктатор владимир путин готовит для встречи с Президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы". Речь идет о географических картах, которые, по замыслу путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран.

В ЦПД подчеркнули, что это якобы должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии рф на украинские территории.

Такие псевдоисторические спекуляции — типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой

- отметили в ЦПД.

В Центре также отметили, что большинство современных стран или их части в прошлом входили в другие государства, в том числе и нынешняя Россия, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории рф в прошлом принадлежали другим государствам — Германии, Швеции, Финляндии и другим.

Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран 

- подытожили в ЦПД.

Дополнение

В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что российская пропаганда активизировала кампанию по дискредитации украинских военных, распространяя очередную серию фейков о якобы "бесчеловечной тактике" и "издевательствах над мирными жителями".

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Финляндия
Швеция
Германия
Соединённые Штаты
Украина