Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что со стороны рф в рамках переговоров "три на три" будут участвовать еще два представителя. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По словам пескова, речь идет о главе министерства иностранных дел рф сергее лаврове и помощнике путина федоре ушакове - они будут представлять россию вместе с путиным. Других деталей пока не приводится.

В то же время с американской стороны, кроме Дональда Трампа, будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф.

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский отмечает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Сообщается, что самолет путина уже приземлился в США.