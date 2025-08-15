Переговоры на Аляске: песков рассказал, кто будет представлять россию, кроме путина

$41.450.06
48.440.21
ukenru
18:26 • 4190 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 78561 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 125399 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 74274 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 123922 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 53081 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 79714 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104841 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60591 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 235027 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
50%
755мм
Популярные новости
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg15 августа, 09:30 • 15785 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 114208 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 29469 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto15 августа, 12:08 • 81412 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 23262 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 125444 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 114865 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 123955 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 148158 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 235037 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Аляска
Соединённые Штаты
Европа
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 96374 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 179115 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 126232 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 141695 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 189030 просмотра
Актуальное
Гривна
Поезд
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed Martin F-22 Raptor
Пистолет

Переговоры на Аляске: песков рассказал, кто будет представлять россию, кроме путина

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Пресс-секретарь диктатора сообщил о расширении российской делегации на переговорах с США. К путину присоединятся лавров и ушаков, тогда как США будут представлять Трамп, Рубио и Виткофф.

Переговоры на Аляске: песков рассказал, кто будет представлять россию, кроме путина

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что со стороны рф в рамках переговоров "три на три" будут участвовать еще два представителя. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По словам пескова, речь идет о главе министерства иностранных дел рф сергее лаврове и помощнике путина федоре ушакове - они будут представлять россию вместе с путиным. Других деталей пока не приводится.

В то же время с американской стороны, кроме Дональда Трампа, будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф.

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский отмечает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Сообщается, что самолет путина уже приземлился в США.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина