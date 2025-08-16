Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения (о прекращении огня в Украине - ред.) пока нет", передает УНН.

Мы не смогли найти полного понимания, пока соглашения нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским - сообщил Трамп.

Вместе с тем, американский лидер отметил, что у него сложились "хорошие отношения" с Владимиром Путиным.

Дополнение

Трамп и Путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали друг другу руки и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали Путину вопрос: "Господин президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходили в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф. С российской стороны министр иностранных дел РФ Лавров и помощник Путина Ушаков.