путин заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США

Сегодняшние договоренности с президентом США Дональдом Трампом станут отправной точкой для прагматичных и деловых отношений между рф и Америкой. Об этом заявил российский диктатор владимир путин во время пресс-конференции, передает УНН.

Когда новая администрация пришла к власти, наши отношения улучшились. Это очень символично. На 20% увеличили сотрудничество и четко понятно, что кооперация между россией и США имеет огромный потенциал, в частности в разработке космических наработок - заявил путин.

путин выразил благодарность Трампу за совместную работу и доверительный разговор.

"Очень важно, чтобы мы были оба ориентированы на результат. Я благодарен Трампу за его откровенность и за стремление обеспечить процветание своей нации. Все равно он понимает, что россия имеет свои национальные интересы. Сегодняшние договоренности станут отправной точкой не только для решения украинской проблемы, но также для прагматичных и деловых отношений между рф и США... Я и Трамп построили очень доверительный контакт на основе бизнеса", - сказал Путин.

Также путин цинично заявил о возможности движения в направлении прекращения конфликта в Украине.

"Учитывая это все, мы можем двигаться в направлении прекращения конфликта в Украине", - утверждает путин.

Дополнение

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет".