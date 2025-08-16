$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 2352 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 9098 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 11654 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 11300 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 15760 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 89622 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 140331 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80758 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134849 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55443 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
путин заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США

Киев • УНН

 • 170 просмотра

владимир путин заявил, что договоренности с Дональдом Трампом станут отправной точкой для прагматичных и деловых отношений между рф и США. Путин также отметил, что сотрудничество между странами имеет огромный потенциал, в частности в космической отрасли.

путин заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США

Сегодняшние договоренности с президентом США Дональдом Трампом станут отправной точкой для прагматичных и деловых отношений между рф и Америкой. Об этом заявил российский диктатор владимир путин во время пресс-конференции, передает УНН.

Когда новая администрация пришла к власти, наши отношения улучшились. Это очень символично. На 20% увеличили сотрудничество и четко понятно, что кооперация между россией и США имеет огромный потенциал, в частности в разработке космических наработок

- заявил путин.

путин выразил благодарность Трампу за совместную работу и доверительный разговор.

"Очень важно, чтобы мы были оба ориентированы на результат. Я благодарен Трампу за его откровенность и за стремление обеспечить процветание своей нации. Все равно он понимает, что россия имеет свои национальные интересы. Сегодняшние договоренности станут отправной точкой не только для решения украинской проблемы, но также для прагматичных и деловых отношений между рф и США... Я и Трамп построили очень доверительный контакт на основе бизнеса", - сказал Путин.

Также путин цинично заявил о возможности движения в направлении прекращения конфликта в Украине.

"Учитывая это все, мы можем двигаться в направлении прекращения конфликта в Украине", - утверждает путин.

Дополнение

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет".

Анна Мурашко

