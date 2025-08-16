$41.450.06
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49
Путин не сказал ничего, что указывало бы на готовность к компромиссам - ISW

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В Институте изучения войны считают, что Путин не изменил своих взглядов на суверенитет Украины после переговоров с Трампом. Он повторил формулировки, которые использует с 2021 года для оправдания агрессии.

Путин не сказал ничего, что указывало бы на готовность к компромиссам - ISW

российский диктатор владимир путин на пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом не сказал ничего, что указывало бы на то, что он смягчил свои военные цели или на готовность идти на компромисс по ним. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Указывается, что путин повторил формулировки, которые он использует с 2021 года для оправдания агрессии россии против Украины.

путин вновь продемонстрировал, что он не изменил своих взглядов на суверенитет Украины с 2021 года и остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах с Украиной. путин использовал совместную пресс-конференцию после саммита на Аляске 15 августа, чтобы упомянуть давний нарратив кремля о том, что россия и Украина имеют "одни корни" и что россия считает Украину "братской" нацией

- отмечается в статье.

Аналитики обращают внимание, что путин опубликовал эссе на тему "Историческое единство русских и украинцев" в июле 2021 года, в котором он утверждал, что украинцы и белорусы всегда принадлежали к русской нации из-за их общего "исторического и духовного пространства".

"Сходство между заявлениями путина на пресс-конференции 15 августа с Трампом и его предыдущими заявлениями демонстрирует, что он остается приверженным мнению, что существование Украины как государства и территориальная целостность зависят от союза Украины с россией", - резюмируют аналитики.

Напомним

По итогам встречи на Аляске российский диктатор владимир путин рассказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

путин заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США16.08.25, 02:38 • 3072 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Владимир Путин
Аляска
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Украина