Путин не сказал ничего, что указывало бы на готовность к компромиссам - ISW
Киев • УНН
В Институте изучения войны считают, что Путин не изменил своих взглядов на суверенитет Украины после переговоров с Трампом. Он повторил формулировки, которые использует с 2021 года для оправдания агрессии.
российский диктатор владимир путин на пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом не сказал ничего, что указывало бы на то, что он смягчил свои военные цели или на готовность идти на компромисс по ним. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Указывается, что путин повторил формулировки, которые он использует с 2021 года для оправдания агрессии россии против Украины.
путин вновь продемонстрировал, что он не изменил своих взглядов на суверенитет Украины с 2021 года и остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах с Украиной. путин использовал совместную пресс-конференцию после саммита на Аляске 15 августа, чтобы упомянуть давний нарратив кремля о том, что россия и Украина имеют "одни корни" и что россия считает Украину "братской" нацией
Аналитики обращают внимание, что путин опубликовал эссе на тему "Историческое единство русских и украинцев" в июле 2021 года, в котором он утверждал, что украинцы и белорусы всегда принадлежали к русской нации из-за их общего "исторического и духовного пространства".
"Сходство между заявлениями путина на пресс-конференции 15 августа с Трампом и его предыдущими заявлениями демонстрирует, что он остается приверженным мнению, что существование Украины как государства и территориальная целостность зависят от союза Украины с россией", - резюмируют аналитики.
Напомним
По итогам встречи на Аляске российский диктатор владимир путин рассказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.
путин заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США