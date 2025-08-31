Отправка немецких войск в Украину малоперспективна - Bid
Правительство Германии вряд ли отправит войска в Украину, несмотря на предыдущие заявления канцлера Мерца. Берлин предоставит гарантии безопасности посредством финансовой помощи.
Правительство Федеративной Республики Германия вряд ли даст "добро" на отправку своих войск в Украину в качестве миротворцев, хотя канцлер Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом, казалось бы, был готов на такой шаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбейль не верят в возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако даже если между сторонами конфликта будет заключено соответствующее соглашение, правительство Германии хочет обеспечить гарантии безопасности прежде всего с помощью денег, говорится в публикации.
В немецком правительстве сомневаются, состоится ли вообще размещение западных солдат, особенно после отказа Трампа принимать в этом участие.
