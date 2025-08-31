$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 20081 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 50910 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 74429 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 90208 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 106505 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 252232 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 110702 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85092 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99140 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 320235 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Отправка немецких войск в Украину малоперспективна - Bid

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Правительство Германии вряд ли отправит войска в Украину, несмотря на предыдущие заявления канцлера Мерца. Берлин предоставит гарантии безопасности посредством финансовой помощи.

Отправка немецких войск в Украину малоперспективна - Bid

Правительство Федеративной Республики Германия вряд ли даст "добро" на отправку своих войск в Украину в качестве миротворцев, хотя канцлер Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом, казалось бы, был готов на такой шаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбейль не верят в возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако даже если между сторонами конфликта будет заключено соответствующее соглашение, правительство Германии хочет обеспечить гарантии безопасности прежде всего с помощью денег, говорится в публикации.

В немецком правительстве сомневаются, состоится ли вообще размещение западных солдат, особенно после отказа Трампа принимать в этом участие.

Напомним

Кремль прокомментировал предположение канцлера Германии Фридриха Мерца, что встреча главы Кремля Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться.

Евгений Устименко

