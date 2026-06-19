"Несмотря на то, что он безумец" - Зеленский заявил о готовности к переговорам с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на его нежелание завершать войну. Об этом сообщает УНН.

В то же время глава государства подчеркнул, что заявления Кремля о якобы стремлении к миру являются ложью.

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По словам Владимира Зеленского, украинская сторона не отказывается от дипломатического пути, однако переговоры возможны только при условии сильной позиции Украины и реального давления на Россию.

Путин хочет, чтобы у нас всё горело, и он безумец — это партнёры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это. Но Европа должна включиться на полную, чтобы у нас была сильная позиция - заявил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что партнёры Украины понимают истинные намерения российского руководства. По его словам, Путин не демонстрирует готовности к миру, а использует соответствующие заявления как инструмент политической манипуляции.

Путин не хочет останавливаться. И все его разговоры о том, что он хочет мира, — это ложь. Все партнёры, все европейцы это чувствуют. Но все уверены, что мы вместе его остановим. Ключевое — вместе и остановим - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Европа должна действовать активнее в трёх ключевых направлениях: усиление санкций против России, конфискация российских активов и стабильное финансирование Украины. Именно эти решения, по словам президента, должны укрепить украинскую позицию перед любыми возможными переговорами.

Отдельно глава государства заявил, что Путин боится возвращения российской армии домой, поскольку завершение войны без победы может создать для него внутренние риски. Зеленский считает, что именно этот страх является одной из причин, почему российский диктатор не стремится к реальному завершению войны.

Путин безумно боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится конца войны без победы, но победы у него не будет - сказал президент Украины.

Зеленский также предупредил, что без конкретных гарантий безопасности Россия может снова прибегнуть к агрессии, и в следующий раз под ударом могут оказаться уже другие страны. Именно поэтому, по его словам, партнёры должны не только поддерживать Украину сейчас, но и формировать долгосрочную систему сдерживания России.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина готова к дипломатии, но не к имитации мирного процесса на условиях Кремля. По его словам, остановить Россию можно только совместными действиями Украины, Европы и других партнёров.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может начаться уже этим летом. По его словам, на фронте сейчас не наблюдается решающего преимущества ни одной из сторон, что создаёт предпосылки для дипломатических усилий.