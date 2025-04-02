Зеленский надеется на доставку Taurus из Германии под руководством Мерца
Киев • УНН
Президент Украины выразил надежду, что Фридрих Мерц одобрит поставки ракет Taurus. Мерц ранее заявлял, что Украина должна получить необходимые системы обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставки крылатых ракет Taurus для укрепления обороны Украины от россии, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок репортер спросил Зеленского, ожидает ли он, что лидер консерваторов Мерц быстро примет решение по ракетам, как только вступит в должность.
"Мы будем работать над этим", - сказал Зеленский, добавив, что обсуждения продолжаются, но отказался вдаваться в подробности. Когда его спросили, надеется ли он, президент ответил: "Да, конечно... Это немного больше, чем надежда".
Бербок, говоря о вопросе Taurus, отметила, что как уходящий министр она не может спекулировать на позиции нового правительства.
Однако она указала, что христианские демократы Мерца (ХДС) постоянно подчеркивали в парламенте важность поставок Украине дальнобойного оружия.
Дополнение
В феврале Мерц оставил открытым вопрос о том, будет ли его правительство поставлять Украине ракеты Taurus, но подчеркнул, что Украина должна получить необходимые системы обороны, включая крылатые ракеты.
"Будь то Taurus или другая система, нам придется смотреть и координировать действия с нашими европейскими союзниками", - сказал он. В то же время Мерц предостерег от втягивания Германии в войну, заявив: Германия не должна стать участником войны.
Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц из левоцентристских социал-демократов решительно выступил против отправки ракет Taurus, сославшись на опасения эскалации.
Мерц заявил, что надеется сформировать свое правительство под руководством консерваторов к середине апреля. Коалиционные переговоры недавно активизировались.