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Зеленський сподівається на доставку Taurus з Німеччини під керівництвом Мерца

Київ • УНН

 • 9515 перегляди

Президент України висловив сподівання, що Фрідріх Мерц схвалить постачання ракет Taurus. Мерц раніше заявляв, що Україна має отримати необхідні системи оборони.

Зеленський сподівається на доставку Taurus з Німеччини під керівництвом Мерца

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus для зміцнення оборони України від росії, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок репортер запитав Зеленського, чи очікує він, що лідер консерваторів Мерц швидко ухвалить рішення щодо ракет, щойно вступить на посаду.

"Ми працюватимемо над цим", - сказав Зеленський, додавши, що обговорення тривають, але відмовився вдаватися до подробиць. Коли його запитали, чи він сподівається, президент відповів: "Так, звичайно... Це трохи більше, ніж надія".

Бербок, говорячи про питання Taurus, зазначила, що як міністр, що йде, вона не може спекулювати на позиції нового уряду.

Проте вона зазначила, що християнські демократи Мерца (ХДС) постійно наголошували у парламенті важливість постачання Україні далекобійної зброї.

Доповнення

У лютому Мерц залишив відкритим питання про те, чи його уряд постачатиме Україні ракети Taurus, але підкреслив, що Україна має отримати необхідні системи оборони, включаючи крилаті ракети.

"Будь це Taurus або інша система, нам доведеться дивитися і координувати дії з нашими європейськими союзниками", - сказав він. У той же час Мерц застеріг від втягування Німеччини у війну, заявивши: Німеччина не повинна стати учасником війни.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, що йде, з лівоцентристських соціал-демократів, рішуче виступив проти відправлення ракет Taurus, пославшись на побоювання ескалації.

Мерц заявив, що сподівається сформувати свій уряд під керівництвом консерваторів до середини квітня. Коаліційні переговори нещодавно активізувалися.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Християнсько-демократичний союз Німеччини
Анналена Бербок
Фрідріх Мерц
Німеччина
Олаф Шольц
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