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россия может быть готова к нападению на одну или несколько стран через пять лет? В ЕС озвучили новый тревожный прогноз

Киев • УНН

 • 18571 просмотра

Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.

россия может быть готова к нападению на одну или несколько стран через пять лет? В ЕС озвучили новый тревожный прогноз

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что "через пять лет или даже меньше" россия может быть готова и способна к нападению на одну или несколько стран ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Через пять лет или даже раньше россия может быть готова и способна атаковать одну или несколько стран Европейского Союза. Как недавно сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы предотвратить войну, мы должны подготовиться к ее приходу. Мы должны достичь состояния готовности, которое сдержит владимира путина

- сказал Кубилюс во время Форума безопасности ЕС, который проходит в Варшаве.

Напомним

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев объявила о выделении 130 млн евро для Украины в качестве гуманитарной помощи. Она также предостерегла США от участия в тактике россии – затягивания времени в свою пользу.

До того Анналена Бербок предложила ЕС поменять принцип голосования на фоне вето со стороны Венгрии касательно евроинтеграции Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Анналена Бербок
Андрюс Кубилиус
Европейский Союз
Варшава
Германия
Соединенные Штаты
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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