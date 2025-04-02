россия может быть готова к нападению на одну или несколько стран через пять лет? В ЕС озвучили новый тревожный прогноз

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что "через пять лет или даже меньше" россия может быть готова и способна к нападению на одну или несколько стран ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Через пять лет или даже раньше россия может быть готова и способна атаковать одну или несколько стран Европейского Союза. Как недавно сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы предотвратить войну, мы должны подготовиться к ее приходу. Мы должны достичь состояния готовности, которое сдержит владимира путина - сказал Кубилюс во время Форума безопасности ЕС, который проходит в Варшаве.

Напомним

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев объявила о выделении 130 млн евро для Украины в качестве гуманитарной помощи. Она также предостерегла США от участия в тактике россии – затягивания времени в свою пользу.

До того Анналена Бербок предложила ЕС поменять принцип голосования на фоне вето со стороны Венгрии касательно евроинтеграции Украины.