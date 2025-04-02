росія може бути готова до нападу на одну чи декілька країн через п'ять років? В ЄС озвучили новий тривожний прогноз

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що "через п'ять років чи навіть менше" росія може бути готова і здатна до нападу на одну чи кілька країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24 .

За п’ять років або навіть раніше росія може бути готова і здатна атакувати одну або кілька країн Європейського Союзу. Як нещодавно сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, щоб запобігти війні, ми повинні підготуватися до її приходу. Ми повинні досягти стану готовності, який стримає володимира путіна - сказав Кубілюс під час Форуму безпеки ЄС, який відбувається в Варшаві.

Нагадаємо

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Київ оголосила про виділення 130 млн євро для України в якості гуманітарної допомоги. Вона також застерегла США від участі в тактиці росії – затягування часу на свою користь.

До того Анналена Бербок запропонувала ЄС поміняти принцип голосування на тлі вето з боку Угорщини стосовно євроінтеграції України.