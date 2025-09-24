$41.380.13
Зеленский и Бербок обсудили приоритеты Украины и инициативу по осуждению похищения и депортации детей

Киев • УНН

 24 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок приоритеты Украины. Среди них внимание к ситуации на оккупированных территориях и поддержка резолюции по правам человека.

Зеленский и Бербок обсудили приоритеты Украины и инициативу по осуждению похищения и депортации детей

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок приоритеты Украины, в частности, внимание к ситуации на оккупированных территориях, поддержку резолюции по правам человека и инициативу осуждения похищения и депортации детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Провел встречу с Анналеной Бербок, председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Благодарю Анналену Бербок за разговор и четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

- написал он в своем Telegram после их встречи на полях Генассамблеи ООН.

По словам Зеленского, они обсудили ключевые приоритеты Украины на этой сессии: внимание Генассамблеи к ситуации на оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях.

"И также – нашу работу с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, осуждающей похищение и депортацию детей", - резюмировал Президент Украины.

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.

Вита Зеленецкая

