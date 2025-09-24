Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок пріоритети України. Серед них увага до ситуації на окупованих територіях та підтримка резолюції щодо прав людини.
Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
За словами Зеленського, вони обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генасамблеї до ситуації на окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях.
"І також – нашу роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей", - резюмував Президент України.
Нагадаємо
У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.
