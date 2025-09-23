Україна цього року представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей - Зеленський

У 2025 році Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, а також започатковує механізм відстежування українських дітей, щоб збирати усі дані щодо їх переміщення до росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, передає УНН.

Тисячі наших дітей є жертвами російського подвійного злочину. росія спершу викрала їх та депортувала. А зараз вона намагається все, що у них є всередині: їх культуру, характер, їх зв'язок з родиною та їх ідентичність (...) Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів 1625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення є успіхом, врятована дитина. Але також викликом, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла

Він зазначив, що Україна започатковує механізм відстежування українських дітей, щоб збирати усі дані щодо їх переміщення до росії.

росія приховує правду, тому ця робота є ключовою. Це означає фінансування, пошук, верифікація інформації та робота, щоб впевнитися, що винних притягнуть до відповідальності

Окрім того, Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.

І цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Примусово забирати дітей з однієї держави і спроби перевиховати їх задля вигоди іншої держави - це очевидний злочин. ООН мусить ще раз чітко це сказати. Злочинці мають бути покарані