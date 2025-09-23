Украина в этом году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей - Зеленский

В 2025 году Украина представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускающую механизм отслеживания украинских детей для сбора всех данных об их перемещении в россию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, передает УНН.

Тысячи наших детей являются жертвами российского двойного преступления. россия сначала похитила их и депортировала. А сейчас она пытается все, что у них есть внутри: их культуру, характер, их связь с семьей и их идентичность (...) Благодаря нашей инициативе Bring Kids Back UA и поддержке партнеров 1625 детей уже возвращены в Украину. Каждое возвращение является успехом, спасенный ребенок. Но также вызовом, потому что ребенок должен быть реинтегрирован и защищен от травмы, через которую он прошел

Он отметил, что Украина запускает механизм отслеживания украинских детей, чтобы собирать все данные об их перемещении в россию.

россия скрывает правду, поэтому эта работа является ключевой. Это означает финансирование, поиск, верификация информации и работа, чтобы убедиться, что виновные будут привлечены к ответственности

Кроме того, Украина представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей.

И в этом году мы представим резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. Принудительно забирать детей из одного государства и попытки перевоспитать их ради выгоды другого государства - это очевидное преступление. ООН должна еще раз четко это сказать. Преступники должны быть наказаны