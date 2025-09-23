$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 6330 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 20447 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 16621 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 43853 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 36597 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35573 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49135 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49244 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45044 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70066 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 20460 просмотра
Эксклюзив
12:09 • 20460 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
10:33 • 18557 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
23 сентября, 08:45 • 34445 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
23 сентября, 07:45 • 37911 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 05:00 • 43866 просмотра
Украина в этом году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей - Зеленский

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Украина в 2025 году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускающую механизм отслеживания украинских детей. Президент Зеленский подчеркнул возвращение 1625 детей и важность привлечения виновных к ответственности.

Украина в этом году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей - Зеленский

В 2025 году Украина представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускающую механизм отслеживания украинских детей для сбора всех данных об их перемещении в россию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, передает УНН.

Тысячи наших детей являются жертвами российского двойного преступления. россия сначала похитила их и депортировала. А сейчас она пытается все, что у них есть внутри: их культуру, характер, их связь с семьей и их идентичность (...) Благодаря нашей инициативе Bring Kids Back UA и поддержке партнеров 1625 детей уже возвращены в Украину. Каждое возвращение является успехом, спасенный ребенок. Но также вызовом, потому что ребенок должен быть реинтегрирован и защищен от травмы, через которую он прошел 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина запускает механизм отслеживания украинских детей, чтобы собирать все данные об их перемещении в россию.

россия скрывает правду, поэтому эта работа является ключевой. Это означает финансирование, поиск, верификация информации и работа, чтобы убедиться, что виновные будут привлечены к ответственности 

- добавил Зеленский.

Кроме того, Украина представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей.

И в этом году мы представим резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. Принудительно забирать детей из одного государства и попытки перевоспитать их ради выгоды другого государства - это очевидное преступление. ООН должна еще раз четко это сказать. Преступники должны быть наказаны 

- отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно – ради возвращения детей, гарантий безопасности и усиления давления на рф.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина