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Главы разведок 20 стран обсудят войну в Украине на саммите в Нью-Дели

Киев • УНН

 • 16896 просмотра

16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.

Главы разведок 20 стран обсудят войну в Украине на саммите в Нью-Дели

Главы разведок 20 стран намерены встретиться 16 марта на саммите по безопасности, который в эти выходные пройдет в Нью-Дели. Участники обсудят проблемы глобальной безопасности, среди которых российско-украинская война и конфликт на Ближнем Востоке, передает издание Mint, пишет УНН

Кроме вышесказанного, участники встречи обсудят пути усиления обмена разведданными для борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью. 

Во встрече примут участие директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард, глава разведки Канады Дэниел Роджерс и руководитель британской МИ-6 Ричард Мур. Среди других участников – руководители разведок Австралии, Германии и Новой Зеландии. Председательствовать будет советник по национальной безопасности Индии (NSA) Аджит Доваль.

Секретариат Совета национальной безопасности страны впервые организовал этот саммит по вопросам безопасности в 2022 году. В этом году он состоится 16 марта, за день до Раизинского диалога, ежегодной конференции по геополитике и геоэкономике.

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Стоит отметить, что визит Габбард станет первой поездкой высокого уровня в Индию высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. В прошлом месяце Габбард встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время его визита в Вашингтон.

Также это вторая зарубежная поездка Габбард после того, как она возглавила Национальную разведку США.

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что переговоры Украины и США могут стать поворотным моментом на пути к подписанию устойчивого мира между Украиной и россией.

По ее словам, россия должна прекратить свою агрессивную войну против нашего государства. Она также добавила, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать украинский народ и в дальнейшем.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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