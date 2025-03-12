Главы разведок 20 стран обсудят войну в Украине на саммите в Нью-Дели
Киев • УНН
16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.
Главы разведок 20 стран намерены встретиться 16 марта на саммите по безопасности, который в эти выходные пройдет в Нью-Дели. Участники обсудят проблемы глобальной безопасности, среди которых российско-украинская война и конфликт на Ближнем Востоке, передает издание Mint, пишет УНН.
Кроме вышесказанного, участники встречи обсудят пути усиления обмена разведданными для борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.
Во встрече примут участие директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард, глава разведки Канады Дэниел Роджерс и руководитель британской МИ-6 Ричард Мур. Среди других участников – руководители разведок Австралии, Германии и Новой Зеландии. Председательствовать будет советник по национальной безопасности Индии (NSA) Аджит Доваль.
Секретариат Совета национальной безопасности страны впервые организовал этот саммит по вопросам безопасности в 2022 году. В этом году он состоится 16 марта, за день до Раизинского диалога, ежегодной конференции по геополитике и геоэкономике.
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Стоит отметить, что визит Габбард станет первой поездкой высокого уровня в Индию высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. В прошлом месяце Габбард встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время его визита в Вашингтон.
Также это вторая зарубежная поездка Габбард после того, как она возглавила Национальную разведку США.
Дополнение
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что переговоры Украины и США могут стать поворотным моментом на пути к подписанию устойчивого мира между Украиной и россией.
По ее словам, россия должна прекратить свою агрессивную войну против нашего государства. Она также добавила, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать украинский народ и в дальнейшем.