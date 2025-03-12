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Глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні на саміті в Нью-Делі

Київ • УНН

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16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.

Глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні на саміті в Нью-Делі

Очільники розвідок 20 країн мають намір зустрітися 16 березня на саміті з безпеки, який цими вихідними пройде у Нью-Делі. Учасники обговорять проблеми глобальної безпеки, серед яких російсько-українська війна та конфлікт на Близькому Сході, передає видання Mint, пише УНН

Окрім вищесказаного, учасники зустрічі обговорять шляхи посилення обміну розвідданими для боротьби з тероризмом і транснаціональною злочинністю. 

В зустрічі візьмуть участь директор Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард, глава розвідки Канади Деніел Роджерс та керівник британської МІ-6 Річард Мур. Серед інших учасників – керівники розвідок Австралії, Німеччини та Нової Зеландії. Головуватиме радник з національної безпеки Індії (NSA) Аджит Доваль.

Секретаріат Ради національної безпеки країни вперше організував цей саміт з питань безпеки у 2022 році. Цього року він відбудеться 16 березня, за день до Раїзинського діалогу, щорічної конференції з геополітики та геоекономіки.

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Варто зазначити, що візит Габбард стане першою поїздкою високого рівня до Індії високопосадовця адміністрації Дональда Трампа. Минулого місяця Габбард зустрілася з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час його візиту до Вашингтона.

Також це друга закордонна поїздка Габбард після того, як вона очолила Національну розвідку США став.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що переговори України і США можуть стати поворотним моментом на шляху до підписання стійкого миру між Україною та росією.

За її словами, росія має припинити свою агресивну війну проти нашої держави. Вона також додала, що Німеччина разом із партнерами буде підтримувати український народ і надалі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Нью-Делі
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