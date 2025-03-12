Каллас після переговорів у Джидді: ЄС готовий відіграти свою роль для досягнення справедливого миру
Київ • УНН
Кая Каллас привітала переговори США та України в Джидді. ЄС готовий відіграти свою роль у досягненні справедливого та тривалого миру.
ЄС виконає свою повну роль для досягнення справедливого та тривалого миру, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, привітавши переговори США та України у Джидді, пише УНН.
Я вітаю переговори США та України в Джидді, зокрема щодо припинення вогню та відновлення розвідувальної та безпекової допомоги США Україні, а також у гуманітарній сфері. М'яч, як завжди, на боці росії. ЄС виконає свою повну роль для досягнення справедливого та тривалого миру
Рада ЄС: Тепер росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру12.03.25, 03:33 • 21565 переглядiв
Доповнення
11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.
У ній вказано, що:
Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.
США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру.
Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.