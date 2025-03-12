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Каллас після переговорів у Джидді: ЄС готовий відіграти свою роль для досягнення справедливого миру

Київ • УНН

 • 18065 перегляди

Кая Каллас привітала переговори США та України в Джидді. ЄС готовий відіграти свою роль у досягненні справедливого та тривалого миру.

Каллас після переговорів у Джидді: ЄС готовий відіграти свою роль для досягнення справедливого миру

ЄС виконає свою повну роль для досягнення справедливого та тривалого миру, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, привітавши переговори США та України у Джидді, пише УНН.

Я вітаю переговори США та України в Джидді, зокрема щодо припинення вогню та відновлення розвідувальної та безпекової допомоги США Україні, а також у гуманітарній сфері. М'яч, як завжди, на боці росії. ЄС виконає свою повну роль для досягнення справедливого та тривалого миру

- зазначила голова дипломатії ЄС Каллас у X.

Рада ЄС: Тепер росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру12.03.25, 03:33 • 21565 переглядiв

Доповнення

11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.

У ній вказано, що:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру.

Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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