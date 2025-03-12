Рада ЄС: Тепер росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру

Європейський Союз привітав спільну заяву України і Сполучених Штатів за підсумками переговорів у Саудівській Аравії та зазначив, що "тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру". Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу, передає УНН.

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У вівторок, 11 березня Рада Єросоюзу після зустрічі України та США у Саудівській Аравії опублікувала заяву високої представниці ЄС Каї Каллас.

Європейський Союз готовий відігравати свою повну роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, Сполученими Штатами та іншими партнерами - написано в документі.

У заяві зазначається, що метою Європейського Союзу є підтримка України у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права.

"Пропозиція про припинення вогню – якщо вона буде прийнята росією – може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру".

Нагадаємо

У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США щодо встановлення миру. Сторони говорили про 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.

На зустрічі з командою США у Джидді Україна запропонувала три основні пункти: тишу в небі, тишу на морі, реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації - передусім звільнення полонених та повернення українських дітей, і американська сторона приймає українські пропозиції.

Президент США повідомив, що Україна погодилася на припинення вогню. Трамп планує зустрічі з росією та сподівається на її згоду щодо припинення бойових дій.

Урсула фон дер Ляєн привітала американсько-українські переговори про 30-денне припинення вогню та відновлення допомоги. ЄС готовий брати участь у майбутніх мирних переговорах.

В Офісі Президента анонсували обговорення деталей припинення вогню вже наступного тижня