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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Американська сторона сприймає пропозиції України - Зеленський про переговори у Джидді

Київ • УНН

 • 18377 перегляди

На зустрічі з американцями Україна запропонувала три основні пункти: тишу в небі, тишу на морі та звільнення полонених. Американська сторона конструктивно сприйняла українські пропозиції.

Американська сторона сприймає пропозиції України - Зеленський про переговори у Джидді

На зустрічі з командою США у Джидді Україна запропонувала три основні пункти: тишу в небі, тишу на морі, реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації - передусім звільнення полонених та повернення українських дітей, і американська сторона приймає українські пропозиції, заявив у зверненні Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Нашою, українською пропозицією на цю зустріч з американцями були три речі: це тиша в небі – ракети, бомби та далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, тобто передусім – це звільнення полонених – наших військових та цивільних – і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд

- сказав Зеленський.

Доповнення

У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.

У ній вказано, що:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру.

Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.

Юлія Шрамко

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