Американская сторона воспринимает предложения Украины - Зеленский о переговорах в Джидде
Киев • УНН
На встрече с американцами Украина предложила три основных пункта: тишину в небе, тишину на море и освобождение пленников. Американская сторона конструктивно восприняла украинские предложения.
На встрече с командой США в Джидде Украина предложила три основных пункта: тишину в небе, тишину на море, реальные меры по установлению доверия ко всей этой ситуации - прежде всего освобождение пленников и возвращение украинских детей, и американская сторона принимает украинские предложения, заявил в обращении Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Нашим, украинским предложением на эту встречу с американцами были три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы и дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры по установлению доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, то есть прежде всего – это освобождение пленников – наших военных и гражданских – и возвращение украинских детей, которые были вывезены в россию. Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд
Дополнение
В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.
В нем указано, что:
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.
США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
Украина и США договорились о создании переговорных групп по миру.
Зеленский и Трамп договорились как можно быстрее заключить ресурсное соглашение.