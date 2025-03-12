Совет ЕС: Теперь россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17158 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32465 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66831 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216455 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124276 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393013 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311866 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214016 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244356 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255201 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133817 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16071 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12753 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15542 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 13031 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133843 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216455 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393013 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255120 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311866 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3894 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15557 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46951 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72408 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57469 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Совет ЕС: Теперь россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира

Киев • УНН

 • 21563 просмотра

Евросоюз поддержал совместное заявление Украины и США о мире после переговоров в Саудовской Аравии. Теперь россия должна продемонстрировать готовность к миру, заявили в ЕС.

Совет ЕС: Теперь россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира

Европейский Союз приветствовал совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам переговоров в Саудовской Аравии и отметил, что "теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира". Об этом говорится на сайте Совета Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Во вторник, 11 марта Совет Еросоюза после встречи Украины и США в Саудовской Аравии опубликовал заявление высокой представительницы ЕС Каи Каллас.

Европейский Союз готов играть свою полную роль в поддержке будущих шагов вместе с Украиной, Соединенными Штатами и другими партнерами

- написано в документе.

В заявлении отмечается, что целью Европейского Союза является поддержка Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и международного права.

"Предложение о прекращении огня – если оно будет принято россией – может стать важным шагом в этом направлении. Теперь россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

Напомним

В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США по установлению мира. Стороны говорили о 30-дневном прекращении огня, восстановлении разведывательной поддержки и начале мирных переговоров.

На встрече с командой США в Джидде Украина предложила три основных пункта: тишину в небе, тишину на море, реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации - прежде всего освобождение пленных и возвращение украинских детей, и американская сторона принимает украинские предложения.

Президент США сообщил, что Украина согласилась на прекращение огня. Трамп планирует встречи с россией и надеется на ее согласие по прекращению боевых действий.

Урсула фон дер Ляйен приветствовала американско-украинские переговоры о 30-дневном прекращении огня и восстановлении помощи. ЕС готов участвовать в будущих мирных переговорах.

В ОП анонсировали обсуждение деталей прекращения огня уже на следующей неделе12.03.25, 02:00 • 16324 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Дональд Трамп
Европейский Союз
Саудовская Аравия
Соединенные Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20