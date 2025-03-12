Совет ЕС: Теперь россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира
Киев • УНН
Евросоюз поддержал совместное заявление Украины и США о мире после переговоров в Саудовской Аравии. Теперь россия должна продемонстрировать готовность к миру, заявили в ЕС.
Европейский Союз приветствовал совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам переговоров в Саудовской Аравии и отметил, что "теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира". Об этом говорится на сайте Совета Европейского Союза, передает УНН.
Детали
Во вторник, 11 марта Совет Еросоюза после встречи Украины и США в Саудовской Аравии опубликовал заявление высокой представительницы ЕС Каи Каллас.
Европейский Союз готов играть свою полную роль в поддержке будущих шагов вместе с Украиной, Соединенными Штатами и другими партнерами
В заявлении отмечается, что целью Европейского Союза является поддержка Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и международного права.
"Предложение о прекращении огня – если оно будет принято россией – может стать важным шагом в этом направлении. Теперь россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".
Напомним
В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США по установлению мира. Стороны говорили о 30-дневном прекращении огня, восстановлении разведывательной поддержки и начале мирных переговоров.
На встрече с командой США в Джидде Украина предложила три основных пункта: тишину в небе, тишину на море, реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации - прежде всего освобождение пленных и возвращение украинских детей, и американская сторона принимает украинские предложения.
Президент США сообщил, что Украина согласилась на прекращение огня. Трамп планирует встречи с россией и надеется на ее согласие по прекращению боевых действий.
Урсула фон дер Ляйен приветствовала американско-украинские переговоры о 30-дневном прекращении огня и восстановлении помощи. ЕС готов участвовать в будущих мирных переговорах.
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