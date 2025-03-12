В ОП анонсировали обсуждение деталей прекращения огня уже на следующей неделе

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей по прекращению огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

По его словам, во время встречи украинской и американской делегации в Джидде обсуждались различные варианты гарантий безопасности.

Мы рассматривали сегодня разные варианты и разные (варианты) сегодня находятся на столе. Так как эти консультации, эти переговоры еще продолжаются, я не хотел бы сегодня говорить о каких-то конкретных... Но это точно (должны быть – ред.) те гарантии, которые будут стопроцентно предотвращать любую агрессию в будущем