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В ОП анонсировали обсуждение деталей прекращения огня уже на следующей неделе

Киев • УНН

 • 16324 просмотра

Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе команды начнут обсуждение деталей прекращения огня. США обсудят с россией предложения, наработанные во время встречи делегаций.

В ОП анонсировали обсуждение деталей прекращения огня уже на следующей неделе

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей по прекращению огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях

- анонсировал переговоры Андрей Ермак.

По его словам, во время встречи украинской и американской делегации в Джидде обсуждались различные варианты гарантий безопасности.

Мы рассматривали сегодня разные варианты и разные (варианты) сегодня находятся на столе. Так как эти консультации, эти переговоры еще продолжаются, я не хотел бы сегодня говорить о каких-то конкретных... Но это точно (должны быть – ред.) те гарантии, которые будут стопроцентно предотвращать любую агрессию в будущем

- сообщил руководитель ОП

Политик также отметил, что США далее должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время встречи (с украинской делегацией – ред.).

"После этой встречи ключ сегодня – именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит".

Напомним

В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США по установлению мира. Стороны говорили о 30-дневном прекращении огня, возобновлении разведывательной поддержки и начале мирных переговоров.

Глава МИД Украины Андрей Сибига разъяснил детали о временном прекращении огня, о чем говорится в совместном заявлении с США, а также выполнение Силами обороны боевых задач.

Сенатор США Линдси Грэм пригрозил россии санкциями, если она не согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Он призвал ввести санкции против стран, которые покупают российские товары.

В пятницу состоится особый телефонный разговор между Трампом и путиным о прекращении огня в Украине. США уже возобновили помощь Украине в области безопасности и готовы к переговорному процессу.

Первый шаг к подготовке более важного документа: Ермак о 30-дневном режиме прекращения огня11.03.25, 21:50 • 14762 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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