Первый шаг к подготовке более важного документа: Ермак о 30-дневном режиме прекращения огня
Киев • УНН
Украина согласилась на американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии согласия рф. По словам Ермака, это первый шаг к подготовке более важного документа.
Украина готова принять в случае согласия россии 30-дневный режим прекращения огня, ведь это первый шаг к подготовке более важного документа. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак по результатам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.
Если действительно россия готова к этому, а это будет очевидно. И сегодня после этой встречи 100% ключ у российской стороны, и именно весь мир будет видеть после этого, кто хочет мира, а кто не хочет мира и только об этом говорит. Действительно там прописано, что Украина готова принять в случае, если россия будет согласна на это, сделать первый шаг - перемирие на 30 дней, чтобы начать готовить более важный документ, готовить переговоры
Дополнение
Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Украина согласна прекратить огонь, но это предложение нужно еще донести до российской стороны.