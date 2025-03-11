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Перший крок до підготовки більш важливого документу: Єрмак про 30-денний режим припинення вогню

Київ • УНН

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Україна погодилась на американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови згоди рф. За словами Єрмака, це перший крок до підготовки важливішого документу.

Перший крок до підготовки більш важливого документу: Єрмак про 30-денний режим припинення вогню

Україна готова прийняти у разі згоди росії 30-денний режим припинення вогню, адже це перший крок до підготовки більш важливого документу. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Якщо дійсно росія готова до цього, а це буде очевидно. І сьогодні після цієї зустрічі 100% ключ у російської сторони і саме весь світ буде бачити після цього хто хоче миру, а з о не хоче миру й тільки про це говорить. Дійсно там прописано, що Україна готова прийняти у разі, якщо росія буде згодна на це , зробити перший крок - перемир'я на 30 днів, щоб почати готувати більш важливий документ, готувати перемовини 

- розповів Єрмак.

Доповнення

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Україна погоджується припинити вогонь, але цю пропозицію потрібно ще донести до російської сторони.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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