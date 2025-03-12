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В Офісі Президента анонсували обговорення деталей припинення вогню вже наступного тижня

Київ • УНН

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Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня команди почнуть обговорення деталей припинення вогню. США обговорять з росією пропозиції, напрацьовані під час зустрічі делегацій.

В Офісі Президента анонсували обговорення деталей припинення вогню вже наступного тижня

Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню. Про це інформує УНН із посиланням на Офіс Президента України. 

Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі

- анонсував переговори Андрій Єрмак.

За його словами, під час зустрічі української та американської делегації у Джидді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки.

Ми розглядали сьогодні різні варіанти і різні (варіанти) сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути – ред.) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якої агресії в майбутньому

- повідомив керівник ОП

Політик також зазначив, що США далі мають обговорити з російською стороною пропозиції, напрацьовані під час зустрічі (з українською делегацією – ред.).

"Після цієї зустрічі ключ сьогодні – саме в російської сторони. І весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче й тільки про це говорить".

Нагадаємо

У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США щодо встановлення миру. Сторони говорили про 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга роз'яснив деталі щодо тимчасового припинення вогню, про що йдуться у спільній заяві із США, а також виконання Силами оборони бойових завдань.

Сенатор США Ліндсі Грем пригрозив росії санкціями, якщо вона не погодиться на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Він закликав ввести санкції проти країн, які купують російські товари.

У п'ятницю відбудеться особлива телефонна розмова між Трампом та путіним щодо припинення вогню в Україні. США вже відновили безпекову допомогу Україні та готові до переговорного процесу.

Перший крок до підготовки більш важливого документу: Єрмак про 30-денний режим припинення вогню11.03.25, 21:50 • 14763 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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