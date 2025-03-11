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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ЄС готовий відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах - фон дер Ляєн

Київ • УНН

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Урсула фон дер Ляєн привітала американсько-українські переговори про 30-денне припинення вогню та відновлення допомоги. ЄС готовий брати участь у майбутніх мирних переговорах.

ЄС готовий відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз вітає новини з Джидди про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню, та наголосила, що ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах. Про це фон дер Ляєн написала в соцмережі Х, передає УНН.

Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі росії. ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах 

- написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.

У ній вказано, що:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.

Павло Башинський

Павло Башинський

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