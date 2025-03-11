ЄС готовий відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн привітала американсько-українські переговори про 30-денне припинення вогню та відновлення допомоги. ЄС готовий брати участь у майбутніх мирних переговорах.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз вітає новини з Джидди про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню, та наголосила, що ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах. Про це фон дер Ляєн написала в соцмережі Х, передає УНН.
Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі росії. ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах
Нагадаємо
У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.
У ній вказано, що:
Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.
США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.