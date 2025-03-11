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ЕС готов готов играть свою полноценную роль в будущих мирных переговорах - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 16871 просмотра

Урсула фон дер Ляйен приветствовала американо-украинские переговоры о 30-дневном прекращении огня и восстановлении помощи. ЕС готов участвовать в будущих мирных переговорах.

ЕС готов готов играть свою полноценную роль в будущих мирных переговорах - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз приветствует новости из Джидды о американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня, и подчеркнула, что ЕС готов вместе со своими партнерами играть свою полноценную роль в будущих мирных переговорах. Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х, передает УНН.

Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня и восстановлении обмена разведывательной информацией и помощи в сфере безопасности со стороны США. Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному миру для Украины. Теперь мяч на стороне россии. ЕС готов вместе со своими партнерами играть свою полноценную роль в будущих мирных переговорах 

- написала фон дер Ляйен.

Напомним

В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.

В нем указано, что:

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасную помощь Украине.

Зеленский и Трамп договорились как можно скорее заключить ресурсное соглашение.

Павел Башинский

Павел Башинский

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