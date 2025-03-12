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Каллас после переговоров в Джидде: ЕС готов сыграть свою роль для достижения справедливого мира

Киев • УНН

 • 18061 просмотра

Кая Каллас приветствовала переговоры США и Украины в Джидде. ЕС готов сыграть свою роль в достижении справедливого и прочного мира.

Каллас после переговоров в Джидде: ЕС готов сыграть свою роль для достижения справедливого мира

ЕС выполнит свою полную роль для достижения справедливого и длительного мира, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, поприветствовав переговоры США и Украины в Джидде, пишет УНН.

Я приветствую переговоры США и Украины в Джидде, в частности о прекращении огня и возобновлении разведывательной и безопасности США Украины, а также в гуманитарной сфере. Мяч, как обычно, на стороне россии. ЕС выполнит свою полную роль для достижения справедливого и продолжительного мира

– отметила глава дипломатии ЕС Каллас в X.

Совет ЕС: Теперь россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира12.03.2025, 03:33 • 21563 просмотра

Дополнение

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.

В ней указано, что:

Украина готова принять предложение США по 30-дневному режиму прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Украина и США договорились о создании переговорных групп по миру.

Зеленский и Трамп договорились как можно быстрее заключить ресурсное соглашение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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