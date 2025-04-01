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Сибига в Брюсселе встретится с министрами иностранных дел стран НАТО

Киев • УНН

 • 18366 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет ряд встреч с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. Также он выразил заинтересованность во встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

Сибига в Брюсселе встретится с министрами иностранных дел стран НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретится как минимум с 14 министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в ближайшие дни. Также он заинтересован в проведении встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом Сибига сказал во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я получил приглашение к участию в Брюсселе в заседании министров иностранных дел стран НАТО. У меня по состоянию на сейчас уже подтверждено 14 встреч с моими коллегами, с министрами иностранных дел НАТО, и конечно, что мы заинтересованы в проведении встречи с госсекретарем Рубио", - сказал Сибига.

Напомним

Украина заинтересована в партнерстве с США, ведь это большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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