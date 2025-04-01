Сибига в Брюсселе встретится с министрами иностранных дел стран НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретится как минимум с 14 министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в ближайшие дни. Также он заинтересован в проведении встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом Сибига сказал во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок во вторник, передает корреспондент УНН.

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"Я получил приглашение к участию в Брюсселе в заседании министров иностранных дел стран НАТО. У меня по состоянию на сейчас уже подтверждено 14 встреч с моими коллегами, с министрами иностранных дел НАТО, и конечно, что мы заинтересованы в проведении встречи с госсекретарем Рубио", - сказал Сибига.

Напомним

Украина заинтересована в партнерстве с США, ведь это большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины.