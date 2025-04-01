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Сибіга в Брюсселі зустрінеться з міністрами закордонних справ країн НАТО

Київ • УНН

 • 18367 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе низку зустрічей з колегами з країн НАТО в Брюсселі. Також він висловив зацікавленість у зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.

Сибіга в Брюсселі зустрінеться з міністрами закордонних справ країн НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться щонайменше з 14 міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі найближчими днями. Також він зацікавлений у проведенні зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це Сибіга сказав під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я отримав запрошення до участі в Брюсселі в засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. У мене станом на зараз вже підтверджено 14 зустрічей з моїми колегами, з міністрами закордонних справ НАТО, і звичайно, що ми зацікавлені у проведенні зустрічі з держсекретарем Рубіо", - сказав Сибіга.

Нагадаємо

Україна зацікавлена у партнерстві із США, адже це великий шанс для прискорення зусиль, направлених на досягнення справедливого та всеосяжного миру для України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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