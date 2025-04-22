Армии должны быть готовы к угрозам безопасности, спровоцированным изменением климата - эксперты

Изменения климата напрямую влияют на вооруженные силы разных стран и принципы ведения боевых действий. В оборонных ведомствах разных стран обсуждают, как адаптироваться к новым реалиям, связанным с окружающей средой, пишет УНН со ссылкой на Yahoo.

Детали

От реагирования на погодные катаклизмы до растущей конкуренции в Арктике, где становится все теплее, военные подвергаются влиянию климатических изменений и не могут позволить им стать стратегическим "слепым пятном", говорят эксперты по безопасности.

В последнее время растет беспокойство, что деятельность, связанная с климатическими изменениями, отходит на второй план, поскольку Европа усиливает оборону, а США отступают от союзников и своих "зеленых" обязательств. Но оборонные ведомства уже подчеркнули, что потепление планеты создает серьезные вызовы национальной безопасности, и военным необходимо адаптироваться к этим новым угрозам.

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Этого не избежать. Климату все равно, кто является президентом или какие ваши политические цели на данный момент. Он приближается, и военные должны быть готовы - сказала директор вашингтонского Центра климата и безопасности Эрин Сикорска.

В США, где администрация президента Дональда Трампа вычеркнула тему глобального потепления с правительственных сайтов, в последней оценке угроз разведки не было ни одного упоминания об изменении климата. Сикорска заявила, что это оставляет важные стратегические пробелы, особенно когда речь идет о сверхдержаве возобновляемой энергетики Китае и гонке за господство в Арктике, где таяние морского льда открывает судоходные пути и доступ к ресурсам.

Меня, как человека, который длительное время работал в сфере национальной безопасности, беспокоит то, что это слепое пятно ставит США под угрозу - сказала она.

Вторжение россии в Украину и климат

В Европе вторжение россии в Украину вызвало опасения по поводу энергетической безопасности и ускорило амбиции многих стран в сфере возобновляемой энергетики. Но в последние месяцы страны сократили международную помощь, направленную на развитие, что поставило под сомнение климатические бюджеты, поскольку приоритеты в расходах сместились на оборону и торговлю.

В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала "чрезвычайно сложную" геополитическую ситуацию, но настояла на том, что климатические действия остаются "важнейшей политикой безопасности". По ее словам, Германия планирует выделить полтриллиона долларов на военные и инфраструктурные расходы, а также 100 миллиардов евро на климатические мероприятия.

"Каждый, кто думает о безопасности, должен думать и о климате. Мы уже живем в условиях климатического кризиса", - говорится в докладе, подготовленном в феврале по заказу министерства иностранных дел и обороны Германии.

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В отчете отмечается, что климатические вызовы появляются во "всем спектре военных задач", а риски возрастают, в частности, из-за масштабных неурожаев, конфликтов и нестабильности.

В сентябрьском отчете Министерство обороны Великобритании заявило, что влияние человечества на климат и окружающую среду "продолжает иметь далеко идущие последствия, оказывая значительное давление на общество и экономику и угрожая самому существованию некоторых государств".

Сикорска отметила, что военные все чаще привлекаются к ликвидации последствий наводнений, штормов и лесных пожаров. В общей сложности было зафиксировано около 500 таких чрезвычайных ситуаций по всему миру с 2022 года, что существенно истощает возможности некоторых вооруженных сил.

Как война влияет на климат

При этом армии были обеспокоены зависимостью от ископаемого топлива задолго до того, как изменение климата стало приоритетом. беспокойство уходит корнями в нефтяной кризис 1970-х годов, говорит Дункан Депледж из Университета Лафборо, который изучает влияние климата на военных.

Согласно исследованию 2019 года, во время Второй мировой войны армия США потребляла около галлона горючего на одного солдата в день. Во время войны в Персидском заливе 1990-91 годов этот показатель составлял около четырех галлонов, а к 2006 году он вырос до 16 галлонов во время операций США в Ираке и Афганистане.

Чрезмерная зависимость от ископаемого топлива создает "значительную уязвимость" в бою, говорится в отчете ЕС. Потепление само по себе также имеет серьезные оперативные последствия. Автоколонны с топливом являются легкой мишенью для придорожных бомб, на которые приходится почти половина смертей американцев в Ираке и около 40 процентов в Афганистане, говорится в докладе.

Возобновляемая энергетика может помочь избежать этих рисков, говорится в отчете, но признается, что эта технология "еще не полностью пригодна для ведения боевых действий".

Депледж сказал, что более быстрый глобальный энергетический переход для предотвращения "климатической катастрофы" создаст вызовы для армий, что, вероятно, вызовет беспокойство по поводу использования ими ископаемого топлива.

В каком бы направлении вы ни пошли, у военных больше нет выбора относительно того, как они будут действовать в мире, который очень отличается от того, в котором они действуют сегодня - сказал он.

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