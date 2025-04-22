Армии должны быть готовы к угрозам безопасности, спровоцированным изменением климата - эксперты

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре
13:40 • 18600 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
09:55 • 37412 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 68103 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 113293 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 96893 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 215754 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 106428 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 83205 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 68043 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 42186 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.2м/с
21%
750 мм
Популярные новости

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

22 апреля, 05:22 • 74420 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

22 апреля, 06:01 • 69372 просмотра

В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

22 апреля, 07:13 • 44964 просмотра

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

22 апреля, 07:13 • 54695 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 60872 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

14:43 • 5766 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

13:40 • 18610 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 23108 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 113310 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 107198 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Иван Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Киев

Харьков

Запорожье

Соединенные Штаты

Реклама
УНН Lite

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

10:22 • 21214 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

09:58 • 20236 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 61375 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 43078 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 46005 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

ЧатГПТ

Доллар США

Тесла Модель Y

Армии должны быть готовы к угрозам безопасности, спровоцированным изменением климата - эксперты

Киев • УНН

 • 2104 просмотра

Вооруженные силы должны адаптироваться к воздействию климатических изменений, которые становятся стратегической угрозой. Экстремальные погодные условия и таяние льдов в Арктике создают новые вызовы для военных.

Армии должны быть готовы к угрозам безопасности, спровоцированным изменением климата - эксперты

Изменения климата напрямую влияют на вооруженные силы разных стран и принципы ведения боевых действий. В оборонных ведомствах разных стран обсуждают, как адаптироваться к новым реалиям, связанным с окружающей средой, пишет УНН со ссылкой на Yahoo.

Детали

От реагирования на погодные катаклизмы до растущей конкуренции в Арктике, где становится все теплее, военные подвергаются влиянию климатических изменений и не могут позволить им стать стратегическим "слепым пятном", говорят эксперты по безопасности.

В последнее время растет беспокойство, что деятельность, связанная с климатическими изменениями, отходит на второй план, поскольку Европа усиливает оборону, а США отступают от союзников и своих "зеленых" обязательств. Но оборонные ведомства уже подчеркнули, что потепление планеты создает серьезные вызовы национальной безопасности, и военным необходимо адаптироваться к этим новым угрозам.

Экстремальная погода в 2024 году привела к крупнейшему перемещению людей19.03.25, 10:29 • 10325 просмотров

Этого не избежать. Климату все равно, кто является президентом или какие ваши политические цели на данный момент. Он приближается, и военные должны быть готовы

- сказала директор вашингтонского Центра климата и безопасности Эрин Сикорска.

В США, где администрация президента Дональда Трампа вычеркнула тему глобального потепления с правительственных сайтов, в последней оценке угроз разведки не было ни одного упоминания об изменении климата. Сикорска заявила, что это оставляет важные стратегические пробелы, особенно когда речь идет о сверхдержаве возобновляемой энергетики Китае и гонке за господство в Арктике, где таяние морского льда открывает судоходные пути и доступ к ресурсам.

Меня, как человека, который длительное время работал в сфере национальной безопасности, беспокоит то, что это слепое пятно ставит США под угрозу

- сказала она.

Вторжение россии в Украину и климат

В Европе вторжение россии в Украину вызвало опасения по поводу энергетической безопасности и ускорило амбиции многих стран в сфере возобновляемой энергетики. Но в последние месяцы страны сократили международную помощь, направленную на развитие, что поставило под сомнение климатические бюджеты, поскольку приоритеты в расходах сместились на оборону и торговлю.

В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала "чрезвычайно сложную" геополитическую ситуацию, но настояла на том, что климатические действия остаются "важнейшей политикой безопасности". По ее словам, Германия планирует выделить полтриллиона долларов на военные и инфраструктурные расходы, а также 100 миллиардов евро на климатические мероприятия.

"Каждый, кто думает о безопасности, должен думать и о климате. Мы уже живем в условиях климатического кризиса", - говорится в докладе, подготовленном в феврале по заказу министерства иностранных дел и обороны Германии.

Изменение климата угрожает системе донорства крови – исследование17.04.25, 10:04 • 4603 просмотра

В отчете отмечается, что климатические вызовы появляются во "всем спектре военных задач", а риски возрастают, в частности, из-за масштабных неурожаев, конфликтов и нестабильности.

В сентябрьском отчете Министерство обороны Великобритании заявило, что влияние человечества на климат и окружающую среду "продолжает иметь далеко идущие последствия, оказывая значительное давление на общество и экономику и угрожая самому существованию некоторых государств".

Сикорска отметила, что военные все чаще привлекаются к ликвидации последствий наводнений, штормов и лесных пожаров. В общей сложности было зафиксировано около 500 таких чрезвычайных ситуаций по всему миру с 2022 года, что существенно истощает возможности некоторых вооруженных сил.

Как война влияет на климат

При этом армии были обеспокоены зависимостью от ископаемого топлива задолго до того, как изменение климата стало приоритетом. беспокойство уходит корнями в нефтяной кризис 1970-х годов, говорит Дункан Депледж из Университета Лафборо, который изучает влияние климата на военных.

Согласно исследованию 2019 года, во время Второй мировой войны армия США потребляла около галлона горючего на одного солдата в день. Во время войны в Персидском заливе 1990-91 годов этот показатель составлял около четырех галлонов, а к 2006 году он вырос до 16 галлонов во время операций США в Ираке и Афганистане.

Чрезмерная зависимость от ископаемого топлива создает "значительную уязвимость" в бою, говорится в отчете ЕС. Потепление само по себе также имеет серьезные оперативные последствия. Автоколонны с топливом являются легкой мишенью для придорожных бомб, на которые приходится почти половина смертей американцев в Ираке и около 40 процентов в Афганистане, говорится в докладе.

Возобновляемая энергетика может помочь избежать этих рисков, говорится в отчете, но признается, что эта технология "еще не полностью пригодна для ведения боевых действий".

Депледж сказал, что более быстрый глобальный энергетический переход для предотвращения "климатической катастрофы" создаст вызовы для армий, что, вероятно, вызовет беспокойство по поводу использования ими ископаемого топлива.

В каком бы направлении вы ни пошли, у военных больше нет выбора относительно того, как они будут действовать в мире, который очень отличается от того, в котором они действуют сегодня

- сказал он.

Прошлый год стал самым теплым за последние 175 лет: почему это опасно19.03.25, 16:12 • 11889 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Анналена Бербок
Министерство обороны (Великобритания)
Дональд Трамп
Европа
Германия
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.79
Bitcoin
$90,226.80
S&P 500
$5,235.75
Tesla
$236.68
Газ TTF
$34.36
Золото
$3,430.31
Ethereum
$1,645.90