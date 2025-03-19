Прошлый год стал самым теплым за последние 175 лет: почему это опасно

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16201 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29747 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65241 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214442 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122979 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392167 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311037 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213827 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244275 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255145 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23160 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45795 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132293 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15175 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14492 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132349 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214442 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392167 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254503 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311037 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3308 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14533 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45852 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72172 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57256 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Прошлый год стал самым теплым за последние 175 лет: почему это опасно

Киев • УНН

 • 11867 просмотра

Согласно отчету WMO, 2024 год стал самым теплым, превысив доиндустриальный уровень на 1,55°C. Концентрация CO2 достигла максимума за 800 тыс. лет, а таяние ледников ускорилось.

Прошлый год стал самым теплым за последние 175 лет: почему это опасно

Всемирная метеорологическая организация в специальном докладе о состоянии глобального климата подтвердила, что 2024 год, вероятно, был первым календарным годом, который был более чем на 1,5 °C выше доиндустриальной эпохи с глобальной средней приземной температурой на 1,55 ± 0,13 °C выше средней температуры 1850-1900 годов. Таким образом, это самый теплый год за 175 лет наблюдений, пишет УНН со ссылкой на WMO.

Главный отчет WMO показал, что:

• концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет;

• во всем мире каждый из десятый год отдельно был самым теплым годом в истории;

• каждый из последних восьми лет устанавливал новый рекорд содержания тепла в океане;

• 18 самых низких зарегистрированных площадей арктического морского льда были за последние 18 лет;

• три самые низкие площади льда в Антарктиде были за последние три года;

• самая большая трехлетняя потеря массы ледника в истории произошла за последние три года;

• скорость повышения уровня моря удвоилась с начала спутниковых измерений.

Наша планета подает все больше сигналов бедствия, но этот отчет показывает, что ограничить долгосрочное повышение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию все еще возможно 

- сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В Украине количество пожаров возросло на 34% с начала года - ГСЧС19.03.25, 13:16 • 35802 просмотра

Он добавил, что лидеры стран должны активизироваться, используя преимущества дешевых, чистых возобновляемых источников энергии для своих граждан и экономик. Это может быть воплощено с помощью новых национальных климатических планов, которые должны быть представлены в этом году.

Хотя один год потепления выше 1,5 °C не указывает на то, что долгосрочные температурные цели Парижского соглашения недостижимы, это тревожный звонок о том, что мы увеличиваем риски для нашей жизни, экономики и планеты 

- заявил генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

Команда международных экспертов ВМО продолжает изучать ситуацию, чтобы обеспечить последовательное, надежное отслеживание долгосрочных изменений глобальной температуры, которое будет согласовано с Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC).

Дополнение

Экстремальная жара в прошлом году, включая тайфуны и наводнения, привела к наибольшему перемещению людей, которое не фиксировали с 2008 года. Она также обострила продовольственный кризис.

В Бразилии строят новую четырехполосную автомагистраль в город Белен, где будет проходить климатический саммит COP30. При этом шоссе прорезает десятки тысяч гектаров охраняемых тропических лесов Амазонки.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Антониу Гутерриш
Бразилия
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91