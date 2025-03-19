Прошлый год стал самым теплым за последние 175 лет: почему это опасно

Всемирная метеорологическая организация в специальном докладе о состоянии глобального климата подтвердила, что 2024 год, вероятно, был первым календарным годом, который был более чем на 1,5 °C выше доиндустриальной эпохи с глобальной средней приземной температурой на 1,55 ± 0,13 °C выше средней температуры 1850-1900 годов. Таким образом, это самый теплый год за 175 лет наблюдений, пишет УНН со ссылкой на WMO.

Главный отчет WMO показал, что:

• концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет;

• во всем мире каждый из десятый год отдельно был самым теплым годом в истории;

• каждый из последних восьми лет устанавливал новый рекорд содержания тепла в океане;

• 18 самых низких зарегистрированных площадей арктического морского льда были за последние 18 лет;

• три самые низкие площади льда в Антарктиде были за последние три года;

• самая большая трехлетняя потеря массы ледника в истории произошла за последние три года;

• скорость повышения уровня моря удвоилась с начала спутниковых измерений.

Наша планета подает все больше сигналов бедствия, но этот отчет показывает, что ограничить долгосрочное повышение глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию все еще возможно - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В Украине количество пожаров возросло на 34% с начала года - ГСЧС

Он добавил, что лидеры стран должны активизироваться, используя преимущества дешевых, чистых возобновляемых источников энергии для своих граждан и экономик. Это может быть воплощено с помощью новых национальных климатических планов, которые должны быть представлены в этом году.

Хотя один год потепления выше 1,5 °C не указывает на то, что долгосрочные температурные цели Парижского соглашения недостижимы, это тревожный звонок о том, что мы увеличиваем риски для нашей жизни, экономики и планеты - заявил генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

Команда международных экспертов ВМО продолжает изучать ситуацию, чтобы обеспечить последовательное, надежное отслеживание долгосрочных изменений глобальной температуры, которое будет согласовано с Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC).

Дополнение

Экстремальная жара в прошлом году, включая тайфуны и наводнения, привела к наибольшему перемещению людей, которое не фиксировали с 2008 года. Она также обострила продовольственный кризис.

В Бразилии строят новую четырехполосную автомагистраль в город Белен, где будет проходить климатический саммит COP30. При этом шоссе прорезает десятки тысяч гектаров охраняемых тропических лесов Амазонки.