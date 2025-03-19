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В Украине количество пожаров возросло на 34% с начала года - ГСЧС

Киев • УНН

 • 35802 просмотра

С начала 2025 года в Украине возникло более 21 тысячи пожаров, что на 34% больше, чем в прошлом году. Количество погибших возросло на 10% и составляет 499 человек, среди них 14 детей.

В Украине количество пожаров возросло на 34% с начала года - ГСЧС

С начала текущего года в Украине возникло более 21 тысячи пожаров. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших из-за неконтролируемого огня также возросло на 10%. Об этом заявил представитель департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций аппарата ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Более 4 тысяч пожаров (из 21 тысячи) возникли в жилом секторе и более 10 тысяч – в экосистемах государства. Увеличенное количество возгораний связано с мировыми изменениями климата, потеплением и неосторожным обращением с огнем людей

 - сообщил Анатолий Шкарбута. 

По имеющейся информации, в результате пожаров с начала 2025 года погибли 499 человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. Из них – 14 детей. Вместе с этим количество травмированных от огня из-за пожара возросло на 16%. С начала текущего года эта цифра составила 450 человек, из них – 22 ребенка.

По словам Анатолия Шкарбуты, больше всего пожаров и погибших из-за них людей зарегистрировали в южных и центральных регионах страны.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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