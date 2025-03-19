В Україні кількість пожеж зросла на 34% з початку року - ДСНС
Київ • УНН
З початку 2025 року в Україні виникло понад 21 тисяча пожеж, що на 34% більше, ніж торік. Кількість загиблих зросла на 10% і становить 499 людей, серед них 14 дітей.
Від початку поточного року в Україні виникла понад 21 тисяча пожеж. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість загиблих через неконтрольований вогонь також зросла на 10%. Про це заявив представник департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату ДСНС України Анатолій Шкарбута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Більше ніж 4 тисячі пожеж ( з 21 тисячі) виникли у житловому секторі та понад 10 тисяч – в екосистемах держави. Збільшена кількість займань повязана зі світовими змінами клімату, потеплінням та необережним поводженням з вогнем людей
За наявною інформацією, внаслідок пожеж з початку 2025 року загинули 499 осіб, що на 10% більше, ніж торік. З них – 14 дітей. Разом із цим кількість травмованих від вогню через пожежу зросла на 16%. Від початку поточного року ця цифра склала 450 осіб, з них – 22 дитини.
За словами Анатолія Шкарбути, найбільше пожеж та загиблих через них людей зареєстрували у південних та центральних регіонах країни.
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