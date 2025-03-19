Полтавщину вночі атакували ворожі дрони: пошкоджено склад, була пожежа

Полтавська область вночі зазнала атаки ворожих безпілотників, у Миргородському районі пошкоджено склад, сталося загоряння соломи, але постраждалих немає, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі Полтавщину вчергове атакували ворожі безпілотники. В області працювала ППО. Уламками БпЛА у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного з підприємств. На щастя, постраждалих немає - написав Когут.

З його слів, також відбулося загоряння соломи. Пожежу ліквідовано.

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