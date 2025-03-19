Полтавщину вночі атакували ворожі дрони: пошкоджено склад, була пожежа
Київ • УНН
Вночі ППО працювала на Полтавщині через атаку ворожих безпілотників. У Миргородському районі уламками пошкоджено склад, сталося загоряння соломи, але постраждалих немає.
Полтавська область вночі зазнала атаки ворожих безпілотників, у Миргородському районі пошкоджено склад, сталося загоряння соломи, але постраждалих немає, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі Полтавщину вчергове атакували ворожі безпілотники. В області працювала ППО. Уламками БпЛА у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного з підприємств. На щастя, постраждалих немає
З його слів, також відбулося загоряння соломи. Пожежу ліквідовано.
На Полтавщині ППО збила ворожі цілі: уламки пошкодили будинки18.03.25, 08:11 • 49002 перегляди