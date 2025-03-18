На Полтавщині ППО збила ворожі цілі: уламки пошкодили будинки

Вночі ворожі сили знову атакували Полтавську область. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

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Протиповітряна оборона вдало відпрацювала по ворожим об'єктам, знищивши цілі.

На щастя, обійшлося без жертв. Однак, уламки безпілотників впали в Лубенському районі, де було пошкоджено покрівлю та вікна у двох приватних будинках та одному нежитловому приміщенні.

Також зафіксовано загоряння трав'яного насипу, яке було ліквідовано рятувальниками.

Нагадаємо

Уночі Повітряні Сили інформували щодо виявлення ворожих БпЛА у даній області.

Активність ворожих БпЛА фіксується у багатьох областях України - ПС