В Полтавской области ПВО сбила вражеские цели: обломки повредили дома
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Полтавскую область, но ПВО сбила цели. Обломки упали в Лубенском районе, повредив дома и вызвав возгорание травы.
Ночью вражеские силы снова атаковали Полтавскую область. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Детали
Противовоздушная оборона удачно отработала по вражеским объектам, уничтожив цели.
К счастью, обошлось без жертв. Однако, обломки беспилотников упали в Лубенском районе, где были повреждены кровля и окна в двух частных домах и одном нежилом помещении.
Также зафиксировано возгорание травяной насыпи, которое было ликвидировано спасателями.
Напомним
Ночью Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских БпЛА в данной области.
Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС17.03.25, 22:32 • 17922 просмотра