В Полтавской области ПВО сбила вражеские цели: обломки повредили дома

Ночью вражеские силы снова атаковали Полтавскую область. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Детали

Противовоздушная оборона удачно отработала по вражеским объектам, уничтожив цели.

К счастью, обошлось без жертв. Однако, обломки беспилотников упали в Лубенском районе, где были повреждены кровля и окна в двух частных домах и одном нежилом помещении.

Также зафиксировано возгорание травяной насыпи, которое было ликвидировано спасателями.

Напомним

Ночью Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских БпЛА в данной области.

Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС