Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.
В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации, ударные дроны замечены над Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областями.
Враг направляет их в западном и северо-западном направлениях.
Особое внимание уделяют Киевской области, где существует высокая угроза ударов.
Силы ПВО работают над обезвреживанием вражеских целей, а местных жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в укрытие.
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности15.03.25, 22:00 • 55668 просмотров