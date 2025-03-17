Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16438 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30357 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65563 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214842 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123231 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392365 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311219 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213861 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244293 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255155 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23416 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46101 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132658 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15411 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14730 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132686 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214844 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392366 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254615 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311219 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3394 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14752 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46120 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72209 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57286 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС

Киев • УНН

 • 17921 просмотра

Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.

Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС

В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По информации, ударные дроны замечены над Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областями.

Враг направляет их в западном и северо-западном направлениях. 

Особое внимание уделяют Киевской области, где существует высокая угроза ударов.

Силы ПВО работают над обезвреживанием вражеских целей, а местных жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в укрытие. 

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности15.03.25, 22:00 • 55668 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77