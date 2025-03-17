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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Активність ворожих БпЛА фіксується у багатьох областях України - ПС

Київ • УНН

 • 17938 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів над декількома областями. Особлива увага приділяється Київщині, де існує висока загроза ударів.

Активність ворожих БпЛА фіксується у багатьох областях України - ПС

У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ударні дрони помічені над Запорізькою, Дніпропетровською, Харківською, Полтавською, Кіровоградською, Миколаївською, Чернігівською, Сумською та Черкаською областями.

Ворог спрямовує їх у західному та північно-західному напрямках. 

Особливу увагу приділяють Київщині, де існує висока загроза ударів.

Сили ППО працюють над знешкодженням ворожих цілей, а місцевих мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та негайно прямувати в укриття. 

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку15.03.25, 22:00 • 55680 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
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