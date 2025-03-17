Активність ворожих БпЛА фіксується у багатьох областях України - ПС

У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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За інформацією, ударні дрони помічені над Запорізькою, Дніпропетровською, Харківською, Полтавською, Кіровоградською, Миколаївською, Чернігівською, Сумською та Черкаською областями.

Ворог спрямовує їх у західному та північно-західному напрямках.

Особливу увагу приділяють Київщині, де існує висока загроза ударів.

Сили ППО працюють над знешкодженням ворожих цілей, а місцевих мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та негайно прямувати в укриття.

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку